Mulheres e crianças ucranianas decoram ovos de Páscoa para soldados

Nesta quarta-feira (20), mulheres e crianças ucranianas decoraram ovos de Páscoa para soldados dentro de um restaurante georgiano na cidade ocidental de Lviv, no oeste do país. As cores escolhidas foram amarelo e azul, em alusão às cores da bandeira nacional. Para os ucranianos, o costume se tornou um símbolo de esperança em tempos sombrios - crença que ganhou ainda mais importância após a invasão da Rússia ao país. Os ovos são do tipo pysanky, uma tradição milenar da Ucrânia, que são decorados com cera de abelha quente e técnica de tintura indelével. O nome Pysanka vem do verbo pisac, pysaty, que significa escrever ou inscrever, já que as formas geométricas e padrões não são pintados nos ovos, mas inscritos com a cera, utilizando um instrumento tradicional. Segundo um conto regional, acredita-se que que o destino do mundo depende da pysanka e, enquanto a tradição estiver viva, o mundo existirá.