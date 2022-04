Coloradas se mobilizam para despedida do ídolo D'Alessandro

O jogador ídolo dos colorados D'Alessandro se despediu dos gramados em um domingo de vitória do time, com gol do argentino , e com emoção da torcida. Antes mesmo do jogo contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, mulheres do movimento O povo do clube se reuniram no Parque Marinha do Brasil, ao lado do complexo do Gigante da Beira-Rio, para fazer um "esquenta" do jogo, preparando a emoção que viria durante e após a partida. O grupo, claro, estava devidamente vestido com as cores do clube. No estádio, o jogo testou o coração colorado. DAle saiu um pouco antes do fim do confronto. Depois da vitória, o clube fez a homenagem esperada, com vídeo nos telões lembrando a trajetória do jogador e manifestação de D'Alessandro na despedida do campo do templo colorado . O meia argentino chegou no Colorado em 2008 e disputou 527 partidas, marcando 96 gols. A passagem pelo clube durou quase 14 anos.