Papa Francisco reúne 100 mil fiéis na Basílica Vaticana em celebração da Páscoa

Após dois anos de restrição ao público devido à pandemia, as celebrações da Páscoa do Vaticano voltaram a preencher as ruas neste ano. Cerca de 100 mil fiéis participaram da Missa de Páscoa na Praça São Pedro, presidida pelo Papa Francisco. Os tradicionais enfeites florais marcaram a ressurreição de Cristo, anunciada pelo pontífice: "queridos irmãos e irmãs, feliz Páscoa! Jesus, o Crucificado, ressuscitou!", disse. Após a missa, o papa argentino foi à sacada central da Basílica Vaticana para dar a mensagem Urbi et Orbi ("à cidade de Roma e a todo o mundo") e conceder a Bênção Apostólica. A maior figura da Igreja Católica ainda, abordando conflitos e violência na Ucrânia, Oriente Médio e na América Latina.