Geada marca amanhecer da Sexta-feira Santa

Os campos de diversas cidades gaúchas amanheceram cobertos por geada na manhã desta Sexta-feira Santa (15). De acordo com informações da MetSul Meteorologia, o feriadão de Páscoa começou com temperatura abaixo de zero no Sul do País. Rio Grande do Sul e Santa Catarina anotaram marcas negativas. Em São José dos Ausentes (foto), os turistas registraram o fenômeno no vidro dos automóveis. No Paraná, em General Carneiro fez 0,8ºC. O ar frio derrubou a temperatura no Centro-Oeste com até 10,3ºC em Iguatemi, no Sul do Mato Grosso do Sul, e 11,9ºC em Parelheiros, no Sul da cidade de São Paulo. Em Santa Catarina, o Planalto Sul anotou as menores marcas no Sul do Brasil pela maior elevação da região. Os termômetros da Epagri registraram -1,6ºC em Urupema e em Bom Jardim da Serra, 0,6ºC em Curitibanos, 0,7ºC em São Joaquim, 0,8ºC em Lebon Régis, 1,6ºC em Ponte Alta do Norte e 1,9ºC em Caçador.No Rio Grande do Sul, grande parte do Estado amanheceu com marcas de um dígito e muitas cidades anotaram mínimas ao redor de 5ºC ou menos. Como previsto, as menores marcas se concentraram em cidades de maior altitude da Metade Norte e na Serra do Sudeste.