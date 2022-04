Hospital Moinhos faz 100ª cirurgia com robô para implantação de prótese de joelho

Pessoas em condições que trazem desgaste ao joelho, como artrose, podem ter atividades diárias restritas em função das dores crônicas e progressivas. Nestes casos, é recomendada a colocação de uma prótese. Porém, sempre havia uma dificuldade em garantir o alinhamento exato dos componentes, o que faz grande diferença nos resultados e na qualidade de vida do paciente. Para resolver isso, o Hospital Moinhos de Vento vem utilizando desde 2021 o robô Rosa Knee para realizar a colocação com maior precisão. Nesta segunda-feira (11), o Moinhos realizou o procedimento de número 100 com essa inovação. A cirurgia foi feita em uma paciente de 78 anos que tinha artrose avançada, e conduzida pelo cirurgião Mauro Meyer, que comentou sobre o robô. "Antes tínhamos limites de onde colocar a prótese, pois o olho humano não tem como dar a precisão. Com o robô, não temos esse limite", explica o profissional.