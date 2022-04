Geoparque localizado no Rio Grande do Sul e Santa Catarina é reconhecido pela Unesco como Geoparque Mundial

A Unesco declarou, nesta quarta-feira (13), dois locais brasileiros como geoparques mundiais. Um deles é o Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, localizado entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Os geoparques são relacionadas aos patrimônios geológicos de relevância internacional, e segundo a Unesco, o objetivo da titulação a esses parques é explorar, desenvolver e celebrar as relações entre os aspectos geológicos, naturais, culturais e imateriais da área. O título de geoparque mundial tem duração de quatro anos e depois desse período há um processo de revalidação que pode resultar em mais quatro anos com o título. O Caminhos dos Cânions do Sul fica na mata atlântica e tem área de 2,830.8 km². Entre as estruturas que chamam a atenção na região estão as enormes paleotocas, escavadas animais extintos da megafauna, como preguiças gigantes. Agora, o Brasil conta com um total de 3 geoparques mundiais. Os outros são Seridó, no Rio Grande do Norte, e Araripe, entre os estados do Ceará, de Pernambuco e do Piauí.