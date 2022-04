Protestos no Reino Unido pedem a renúncia do primeiro-ministro Boris Johnson

Manifestantes protestaram do lado de fora da entrada da 10 Downing Street, a residência oficial do primeiro-ministro britânico, no centro de Londres, nesta quarta-feira (13). Um homem segurava um cartaz que fazia alusão ao escândalo de Partygate e pedia a renúncia de Boris Johnson (foto). O ministro das finanças Rishi Sunak também é alvo de pedidos de renúncia; Johnson, sua esposa, Carrie, e Sunak foram multados por terem participado de festas durante o período em que o lockdown estava em vigor no país. A polícia anunciou que serão aplicadas mais de 50 multas. O primeiro-ministro pediu desculpas nessa terça-feira (12) por ter infringido as regras de combate à Covid-19, mas declarou que não vai ceder à pressões de renúncia e que pretende “continuar com o trabalho”. Rishi Sunak também rejeitou o pedido e afirmou que estava focado em servir ao povo britânico.