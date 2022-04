Páscoa na Serra Gaúcha tem caça aos ninhos e espetáculos de tirar o fôlego

Famosa, entre outras coisas, por seus chocolates e vinhos, a serra gaúcha terá uma programação especial neste fim de semana para quem quiser curtir o feriado de Páscoa no local. No Parque Olivas de Gramado, haverá maquiagem em crianças e a tradicional Caça ao Ninho para aqueles que quiserem curtir em família. Para quem procura unir gastronomia e entretenimento, durante a Páscoa, o Gatzz, em Gramado, também terá uma programação especial. Dos mesmos criadores do Porto Cara de Mau e da grife de entretenimento D’arte Multiarte, a casa funciona em formato de bar e dinner show com jantar seguido de apresentação do aclamado musical Bellepoque (foto), em modelo similar ao adotado por badalados empreendimentos de Las Vegas e Paris. Ainda, para quem quiser fazer o tradicional passeio de Maria Fumaça – Trem do Vinho, de sexta a domingo poderá conferir as apresentações dos coelhos Pepo e Flora no trajeto.