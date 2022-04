Johnny Depp e Amber Heard se enfrentam em julgamento por difamação

A mais recente batalha judicial entre o ator Johnny Depp e sua ex-esposa e também atriz Amber Heard começou nessa segunda-feira (11). Depp processa Amber em US$ 50 milhões por difamação, em relação a um artigo de 2018 escrito por ela para o jornal Washington Post sobre ser sobrevivente de abuso doméstico. Nesta terça (12), os dois compareceram ao Tribunal do Condado de Fairfax, na Virgínia, para apresentarem o caso ao júri. O artigo não mencionou Depp pelo nome, mas o advogado dele, Benjamin Chew, disse aos jurados que estava claro que Heard estava se referindo ao astro, e que o texto “devastou” a carreira do ator. Já um dos advogados de Heard, J. Benjamin Rottenborn, afirmou em sua declaração inicial que Depp estava tentando enganar o júri com “teorias conspiratórias malucas”. Há menos de dois anos, Depp perdeu uma ação de calúnia contra o tablóide The Sun, que o rotulou como “espancador de esposas”.