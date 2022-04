Procissão de Ramos abre Semana Santa na Páscoa em Gramado

Mais de 1,5 mil pessoas acompanharam a Procissão de Ramos, que marcou a abertura da Semana Santa da Páscoa em Gramado – Gramado Aleluia, na manhã do último domingo (10). A procissão recebeu uma benção do padre Lucas Peres e partiu da Vila de Páscoa, ao lado da rodoviária, até a Igreja Matriz São Pedro, onde ocorreu a missa. O rito religioso contou com um personagem representando Jesus Cristo, que fez o percurso montando num jumento, e um elenco que usou roupas de época para simbolizar a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém (foto). Além da Procissão de Ramos, a programação do Gramado Aleluia terá outro cortejo ao ar livre. Na Sexta-feira Santa (15), a partir das 20h, a Procissão dos Passos vai mostrar a via crucis de Cristo. Ao todo, serão 14 cenas, nove carros e mais de 400 pessoas participando com figurinos de época entre artistas e pessoas da comunidade católica de Gramado.