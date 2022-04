Papa pede 'trégua de Páscoa' na Ucrânia para 'alcançar a paz'

O papa Francisco pediu neste domingo (10) uma "trégua de Páscoa" na Ucrânia para alcançar a paz através de negociações verdadeiras. "Deponham as armas! Que se inicie uma trégua de Páscoa, mas não para voltar a carregar as armas e retomar o combate. Não! Uma trégua para alcançar a paz através de negociações verdadeiras", declarou o pontífice, após ter celebrado a missa do domingo de Ramos na praça de São Pedro. "Que vitória será essa que colocará uma bandeira sobre um monte de escombros?", questionou-se o papa sobre esta "guerra que a cada dia nos põe diante dos olhos massacres ferozes e crueldades atrozes, cometidas contra civis indefesos". Por outro lado, Francisco também disse estar "perto do querido povo do Peru, que está atravessando um momento difícil de tensão social". O Peru é cenário de manifestações e mobilizações pelas altas dos preços dos combustíveis e dos alimentos. "Eu os acompanho em oração - prosseguiu o papa, dirigindo-se aos peruanos - e incentivo todas as partes a encontrar o quanto antes uma solução pacífica pelo bem do país, especialmente dos mais pobres, no respeito aos direitos de todos e das instituições".