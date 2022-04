Ambulatório voltado para população trans começa a atender na Zona Sul de Porto Alegre

A comunidade da Restinga, no Extremo-Sul de Porto Alegre, está recebendo um novo serviço a partir desta quinta-feira (7). Se trata do segundo Ambulatório Trans da Capital, que tem o objetivo de garantir um olhar especializado voltado a mulheres e homens trans, travestis e pessoas não binárias. O formato é inspirado no Ambulatório Trans do Centro de Saúde Modelo, que fica no bairro Santana, criado em agosto de 2019 e primeiro da cidade específico nessa linha de cuidado. Inicialmente, o atendimento será oferecido todas as quintas-feiras, das 8h30 às 12h30, na unidade móvel do programa Fique Sabendo (foto), estacionada no pátio da Clínica da Família Álvaro Difini - rua Álvaro Difini, 520. A equipe multidisciplinar é composta por médica, enfermeira e psicólogo, e oferece atendimento integral à saúde, com consultas, exames, hormonizações, acolhimento e encaminhamentos.