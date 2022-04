Olimpíadas da Inovação desafiam estudantes de escolas municipais a construir uma Porto Alegre melhor

Para envolver a comunidade escolar nas questões de melhorias da cidade, a prefeitura de Porto Alegre lançou um projeto voltado a ouvir o que os estudantes de escolas públicas têm a dizer. Desde a quarta-feira (6) a capital dos gaúchos conta com 60 novos jovens parceiros para contribuir com ideias para solucionar problemas da cidade e ajudar a tornar Porto Alegre um local melhor para se viver. Estão participando das Olimpíadas da Inovação os alunos do 9º ano das escolas Saint Hilaire, Porto Novo e Anísio Teixeira. A ação é um projeto do Pacto Alegre, em parceria com a prefeitura, Universidade La Salle, Sebrae, Sesi e Grupo Ouro e Prata. A largada da competição aconteceu no Colégio das Dores La Salle, no Centro Histórico, onde se formaram os primeiros grupos de trabalho, que agora irão se reunir durante periodicamente durante oito meses e, tendo o desafio de buscar ações que possam desenvolver um ambiente urbano sustentável.