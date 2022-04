Acampamento Indígena Terra Livre entra no terceiro dia de mobilizações por direitos

Membros da tribo Munduruku protestam no terceiro dia do Acampamento Indígena Terra Livre, em Brasília, nesta quarta-feira (6) (foto). O protesto anual de 10 dias reúne tribos de todo o Brasil e pede maior proteção às suas terras de direito. Neste ano, mais de oito mil indígenas participam do evento e uma das principais mobilizações é contra o PL 191/2020, que determina as regras para a mineração em terras indígenas. A organização do Acampamento divulgou uma carta aberta em três línguas - Português, Inglês e Espanhol - e cada trecho foi lido por membros da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas (FPMDDPI) do Congresso Nacional. "Vamos ouvir o clamor da floresta. Todos nós, deputadas, deputados, senadoras e senadores, independentemente de posições políticas e ideológicas, devemos lutar para não carregar essa nódoa indelével", afirma um trecho do documento.