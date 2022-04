Implantação da adutora da Ponta de Arado em Porto Alegre entra em nova fase

As obras de implantação da adutora subaquática de captação de água bruta do novo Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Ponta do Arado, no bairro Belém Novo, ingressaram em uma nova etapa. Na segunda-feira (4), iniciou-se uma operação de alta complexidade que deslocou dois mil metros de tubos de polietileno de alta densidade (Pead) do Estaleiro Rio Feliz, nas proximidades da Ilha das Flores, até a enseada entre o Morro da Cuíca e a Ponta do Arado Velho. As duas linhas adutoras ficarão dispostas paralelamente à adutora existente de captação de água bruta do sistema Belém Novo, lado Sul. E, na tarde desta terça-feira (5), começou a operação de afundamento das linhas, que deve durar cerca de duas semanas.e efetuadas pela Ster Engenharia Ltda, os trabalhos têm estimativa de término no primeiro semestre deste ano e estão com cerca de 70% de execução.