EGR promove mutirão de combate à dengue em rodovias e praças de pedágio

Um mutirão contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da, começou a ser feito nesta terça-feira (5) pelas rodovias gaúchas. A iniciativa, que se estende até esta sexta-feira (8), é comandada pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) e abrangerá 759 quilômetros de rodovias e 12 praças de pedágio administradas pela empresa. A ação, segundo o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, busca reduzir os criadouros de mosquitos, geralmente causados pelo descarte irregular de resíduos nas beiras das estradas. A intenção da estatal é que a força-tarefa reforce as atividades de recolhimento de resíduos, executadas cotidianamente, promovendo um "pente-fino" nas estradas. O aumento de casos de dengue preocupa o Rio Grande do Sul, que emitiu aviso epidemiológico de alerta à população. Só neste ano, já foram mais de 2,2 mil casos confirmados da doença.