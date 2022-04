Deputada do Parlamento Europeu leva filha bebê para plenário

A deputada Irena Jovena participou de uma sessão de votação com sua filha durante uma sessão plenária no Parlamento Europeu em Estrasburgo, leste da França, nesta terça-feira (5). Em publicações nas redes sociais, a deputada eslovena comentou que essa é a primeira reunião do Parlamento nos moldes "pré-Covid", mas que, para ela, muitas coisas não serão as mesmas. A começar pela presença da pequena Mila, que Irena afirmou que será sua escolta plenária especial a partir de agora. Nas últimas semanas, uma cena semelhante viralizou na internet: a da senadora italiana Licia Ronzulli com sua filha bebê no colo. A foto da pequena Vittoria, que acompanhou a mãe ao plenário desde recém-nascida até completar 2 anos, levantou debates sobre mulheres em espaços de poder e como algumas mães não têm a opção de conciliar a vida profissional e a maternidade por falta de rede de apoio, além de condições sociais e financeiras.