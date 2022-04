Animais do zoológico de Gramado têm cardápio com pinhão

Em uma ação especial, os animais do Gramadozoo puderam experimentar pinhão. A ação ocorreu após o zoológico receber a doação de uma tonelada de pinhas que apreendidas pelo 2° Pelotão de Policiamento Militar Ambiental de Canela. O alimento vai contribuir no reforço calórico necessário para preparar os bichos para o inverno, garantindo também o sucesso no ciclo reprodutivo de várias espécies na estação seguinte. O pinhão agrada animais típicos da região Sul do Brasil, como papagaios-charão e ouriços, e também cai no gosto de araras e macacos-barrigudo (foto). Pensando ainda na questão da educação ambiental, o zoo está desenvolvendo a campanha “Segura Pinhão”, para evitar a colheita prematura, já que o período autorizado para colheita dos pinhões começa só em 15 de abril.