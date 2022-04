Cadernos de Darwin reaparecem na Universidade de Cambridge após sumiço de 20 anos

Dois cadernos de Charles Darwin (1809-1882) reapareceram misteriosamente em uma sacola de presente depositada na biblioteca da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, com um cartão de felicitações desejando "Feliz Páscoa" aos bibliotecários. Os preciosos cadernos eram considerados roubados, e estavam desaparecidos há mais de 20 anos, até serem devolvidos à universidade de forma anônima no dia 9 de março. Em janeiro de 2001, verificou-se, durante uma inspeção de rotina na biblioteca, que a pequena caixa em que os cadernos eram guardados não estava mais no lugar. Porém, em um comunicado divulgado pela biblioteca nesta terça-feira (5), os dois cadernos "foram devolvidos em bom estado à biblioteca da Universidade de Cambridge mais de duas décadas depois de seu desaparecimento". Os cadernos serão apresentados ao público no meio do ano como parte de uma exposição em Cambridge dedicada ao cientista.