Tiroteio em massa mata seis pessoas e fere 12 em Sacramento, na Califórnia

Seis pessoas morreram e 12 ficaram feridas em um tiroteio em massa que ocorreu na manhã desse domingo (3) em Sacramento, na Califórnia. Os disparos aconteceram em uma rua movimentada do centro da capital californiana, e foi o tiroteio em massa mais mortal da história da cidade. A polícia disse, nesta segunda-feira (4), que prendeu o suspeito do ataque; trata-se de Dandre Martin, 26, identificado como um "suspeito relacionado" e autuado por agressão e porte ilegal de arma de fogo, de acordo com um comunicado da polícia de Sacramento. Durante a investigação inicial, os detetives encontraram mais de 100 cartuchos de balas e descobriram pelo menos três prédios e três carros que foram atingidos por balas. As autoridades locais identificaram todas as vítimas fatais, que têm idades entre 21 a 57 anos. O procurador-geral do estado, Rob Bonta, pediu ao público que apresente qualquer informação sobre o tiroteio.