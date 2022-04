Grammy 2022 é marcado por discurso de Zelensky e homenagem a Marília Mendonça

Tradicional cerimônia de premiações para o setor musical, o Grammy 2022 ocorreu neste domingo (3) em Las Vegas, nos Estados Unidos. Neste ano, o evento contou com uma participação que não integra o ramo das músicas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um discurso em vídeo, que foi exibido antes de apresentação de John Legend. Entre as falas do político, Zelensky questionou: "A guerra. O que é mais oposto à música?", exaltando como o conflito no Leste Europeu silencia a música. Além disso, o evento contou com diversas homenagens póstumas a músicos. Entre os homenageados, estava a brasileira Marília Mendonça, que faleceu em acidente aéreo em novembro de 2021. Nomes como Taylor Hawkins, Charlie Watts e Stephen Sondheim também foram homenageados. Entre os premiados, o cantor