Evento na Ilha na Pintada dá início à 242ª edição da Feira do Peixe

Depois de ter sua programação afetada nos últimos dois anos por conta da pandemia, a Feira do Peixe de Porto Alegre foi retomada neste ano, chegando à sua 242ª edição, com uma programação especial em clima de comemoração. A abertura oficial do evento ocorreu neste domingo (3) na Colônia de Pescadores Z5, na Ilha da Pintada. O prefeito Sebastião Melo esteve presente na atividade, que, além de comemorar o aniversário da cidade, também homenageou os 100 anos da Colônia de Pescadores Z5. A abertura teve apresentações artísticas e serviu em torno de 300 almoços, com a presença de 600 pessoas. O evento tem o apoio das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), de Coordenação Política e Governança Local (Smgov), através da Subprefeitura Ilhas, e da Cultura (SMC).