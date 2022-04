Descida da Borges marca volta do Carnaval e esquenta para desfiles do Porto Seco

A tradicional Descida da Borges, que marca a abertura do Carnaval em Porto Alegre, teve uma edição especial para marcar os 250 anos da cidade. Na sexta-feira (1º), a folia com carnavalescos e rei momo começou às 18h30min. O prefeito Sebastião Melo entregou simbolicamente a chave da cidade ao rei momo, Bira Borba, e sua corte. Foi a senha para a agitação tomar conta da avenida, que corta o coração do Centro Histórico. A primeira escola a desfilar foi a Imperadores do Samba. Na sequência, foi um roteiro de agremiações com seus integrantes animados e ao som das baterias e de mestres-salas e porta-bandeiras, percorrendo a via: União da Tinga, Império da Zona Norte, Imperatriz Dona Leopoldina, Fidalgos e Aristocratas, Bambas da Orgia e Estado Maior da Restinga. O público lotou a avenida. A noite foi o esquenta para os desfiles no Porto Seco, na Zona Norte. A festa entrou pela madrugada desse sábado (2).