Crise econômica e escassez de combustíveis levam cidadãos do Sri Lanka às ruas para protestar

A alta inflação e a escassez de itens essenciais, como combustíveis, levaram a população do Sri Lanka às ruas para protestar contra a forma como o presidente Gotabaya Rajapaksa lidou com a crise econômica. Na noite de quinta (31) para sexta-feira (1º), protestos se transformaram em violência generalizada na capital, Colombo, com confrontos entre manifestantes e policiais que duraram horas. Nesta sexta, novas manifestações foram registradas em várias cidades. Cidadãos carregaram lâmpadas a óleo (foto), em um momento em que os cortes de energia elétrica chegam a durar até 13 horas. O país insular de 22 milhões de habitantes, situado ao sul da costa da Índia, declarou estado de emergência nesta sexta. Segundo Rajapaksa, o estado foi decretado para garantir "a proteção da ordem pública e a manutenção do abastecimento e dos serviços essenciais para a vida da comunidade".