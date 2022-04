Estádio Olímpico recebe ação sanitária para remover focos de dengue

Ações de controle ambiental para diminuir o risco de transmissão do vírus da dengue na Capital estão ocorrendo simultaneamente em diversos bairros da capital nos últimos dias, executadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Nesta quinta-feira (31), foi a vez de o antigo Estádio Olímpico do Grêmio, no bairro Azenha, receber a equipe da Diretoria de Vigilância em Saúde para averiguar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. O gramado, que já recebeu diversos craques de futebol, e as arquibancadas, que já abrigaram diversos apaixonados por futebol, foram vistoriados para evitar o desenvolvimento de possíveis focos da doença. A ação faz parte da força-tarefa da prefeitura para combate a dengue devido aos altos índices da doença. O número de casos confirmados de dengue em 2022 é o maior dos últimos dez anos em Porto Alegre, de acordo com levantamento da Diretoria de Vigilância em Saúde.