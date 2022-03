Março termina com temperaturas abaixo de zero e marcas recordes no RS

Março termina com frio intenso e temperaturas abaixo de 0ºC no Rio Grande do Sul. No amanhecer desta quinta-feira (31), a cidade de Pinheiro Machado, na Serra do Sudeste, registrou -0,8°C, o que habitualmente não ocorre em março. Temperaturas típicas de inverno foram registradas na maioria das cidades gaúchas. Em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, a temperatura de 6°C propiciou a formação de geada, e os campos amanheceram brancos (foto). Segundo dados do Oitavo Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia, a mínima em Quaraí de 2,5ºC foi a menor na cidade da fronteira com o Uruguai em março desde que começaram as medições na estação automática em 16 de outubro de 2007. E o frio intenso e incomum para a época deve permanecer nesta sexta (1º) e no fim de semana, conforme informações da Metsul Meteorologia. Na sexta, muitas cidades terão mínimas inferiores a 5,0ºC, principalmente nas cidades do Norte e Nordeste do Estado, que terão tempo mais aberto e mínimas mais baixas que as desta quinta, com temperaturas podem ficar ao redor de 0ºC em alguns pontos.