Agricultores protestam por soluções para perdas causadas pela estiagem

Em busca de soluções para as perdas causadas pela estiagem, agricultores familiares organizados pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), e seus 321 Sindicatos, protestaram, nesta quinta-feira (31), em frente à sede do Ministério da Economia, em Porto Alegre. Eles estão mobilizados desde a terça-feira (29), quando, na Capital. Em nota divulgada nesta quinta, a Fetag-RS afirma que, mesmo após dois dias de mobilização na sede da Superintendência do Mapa, os "governos estadual e federal seguem sem dar a devida atenção para a agricultura e a pecuária familiar". A federação ainda afirma que "nenhuma das medidas foi atendida ou pelo menos teve algum encaminhamento satisfatório anunciado". A Fetag-RS também reforça que subirá o tom nesta quinta-feira, e cobrará o Ministério da Agricultura, em reunião que será realizada por videoconferência, e governo do Estado do Rio Grande do Sul, em reunião presencial.