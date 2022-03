Biden recebe quarta dose de imunizante contra Covid-19

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu a quarta dose da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (30). A vacinação ocorreu no South Court Auditorium, ao lado da Casa Branca, em Washington, DC, e o imunizante administrado foi o da Pfizer. A aplicação ocorre um dia após a FDA autorizar uma quarta dose das vacinas Pfizer-BioNTech ou Moderna para pessoas com 50 anos ou mais, pois as autoridades alertam para uma possível nova onda impulsionada pela variante BA.2. “Se você não recebeu seu primeiro reforço, por favor, não espere”, disse Biden. O presidente também anunciou o lançamento de um novo site federal, Covid.org, que centraliza os recursos da Covid-19 para os estadunidenses. Testes para serem feitos em casa e máscaras estarão disponíveis no site, assim como informações regionais sobre a disseminação da doença e locais para vacinação gratuita.