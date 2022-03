Primeiro Lollapalooza após o início da pandemia é marcado por manifestações politicas e festa do público

Após dois anos sem shows em razão da pandemia de Covid-19, o Lollapalooza voltou a ser realizado em 2022, com um evento marcado por muita festa, manifestações políticas de artistas e polêmicas sobre a Lei Eleitoral. O festival ocorreu no último final de semana em São Paulo, e contou com grandes nomes e bandas da música internacional e nacional. Entre esses, vários se posicionaram politicamente. Como por exemplo a cantora Pabllo Vittar, que segurou uma bandeira estampada com o rosto de Lula, e Marina Sena, que estimulou o público a tirar o título de eleitor para votar em outubro. A polêmica se iniciou quando o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Raul Araújo acolheu um pedido do PL, partido de Bolsonaro, que. Porém, em decisão assinada na segunda-feira (28), o