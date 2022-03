Fundação Iberê lança audioguia sobre o prédio que guarda a memória do artista gaúcho

A Fundação Iberê acaba de lançar uma ferramenta facilitadora de locomoção para não-videntes nos espaços expositivos. Trata-se de um audioguia, produzido pela OVNI Acessibilidade Universal, que faz um apanhado histórico sobre o prédio, assinado pelo arquiteto português Álvaro Siza - considerado um dos grandes nomes vivos da arquitetura e urbanismo moderno no mundo. O áudio tem cerca de 38 minutos e inicia com uma fala de Iberê, seguido de um texto que acompanha a poesia das retas e curvas da construção, e também comenta o trabalho de catalogação iniciado pela esposa do artista, Maria Coussirat. A visita também conta com trechos da entrevista com Siza para o documentário Mestres em Obra, de Marta Biavaschi. É possível visitar o prédio da Fundação Iberê por meio da audiodescrição no. A ferramenta segue na linha dos projetos de inovação adotados pela Fundação, pautados pelas suas políticas de responsabilidade social em conformidade às medidas de acessibilidade.