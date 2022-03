Campeonato Sul-Americano de Remo reúne centenas de atletas em Porto Alegre

Porto Alegre recebeu o Campeonato Sul-Americano de Remo neste final de semana, em mais um dos eventos de homenagem aos 250 anos da Capital, celebrados no sábado (26). A raia da sede náutica da Ilha do Pavão, do Grêmio Náutico União, reuniu mais de 300 atletas da América do Sul no evento. O vice-prefeito da Capital Ricardo Gomes compareceu na abertura da competição, no sábado (26), e no encerramento, no domingo (27), e entregou prêmios em duas categorias. “Porto Alegre é uma cidade que nasceu da água, com a vinda dos açorianos. Temos condições de oportunizar grandes eventos como este no Guaíba. Este é um dos maiores eventos esportivos da cidade e agradecemos a homenagem aos 250 anos”, afirmou Gomes. O vice foi recebido pelo presidente do Grêmio Náutico União, Paulo Bing, que passeou pela ilha e explicou detalhes sobre o esporte.