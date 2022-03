Greve Global pelo Clima mobilizou manifestantes em Porto Alegre

O Rio Grande do Sul foi palco de atos em defesa do clima. Na última sexta-feira (25), Porto Alegre (foto) e Pelotas tiveram manifestações do grupo Nós Pelo Clima, com a temática #RuínaouRevolução. Na Capital, teve caminhada na Orla do Guaíba, saindo da Usina do Gasômetro, onde ocorre a mostra com os globos ) sobre os 17 ODS por um mundo melhor. Protestos foram verificados em 80 países e nas principais capitais do Brasil. Em Porto Alegre, crianças, jovens e adultos percorreram a orla com bandeiras e faixas pedindo "justiça climática". A exploração da mina Guaíba, que teve processo de licenciamento arquivado pelo governo gaúcho, também foi criticada.