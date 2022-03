Corrida do aniversário de 250 anos de Porto Alegre reúne 700 atletas

A programação dos 250 anos segue com diversos eventos e atrações na Capital. Na manhã deste domingo, (27), foi a vez do esporte, com a realização da 18ª Corrida de Porto Alegre. O evento, organizado pelo Sesc/RS e com apoio da prefeitura, reuniu 700 participantes nas categorias corrida, patinação e caminhada. A largada da corrida foi às 8h no Largo Glênio Peres, seguindo pelas avenidas Borges de Medeiros, Mauá, João Goulart e Edvaldo Pereira Paiva (Orla do Guaíba). O retorno dos atletas foi pelo mesmo trajeto. A prova foi dividida em circuitos de três, cinco e dez quilômetros. O primeiro lugar masculino concluiu o trajeto de dez quilômetros em 39 minutos, e o feminino, em 42 minutos. Para manter a energia dos participantes, foram distribuídas 1,7 mil frutas e 3,5 mil copos de água. Todos os atletas receberam medalhas. Os três primeiros colocados ganharam troféus, em um pódio montado em frente ao Paço Municipal.