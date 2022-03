Expoagro Afubra termina neste sábado na cidade de Rio Pardo

A Expoagro Afubra, onde os frequentadores puderam, entre outras coisas, conhecer as novidades do agronegócio no Pavilhão das Agroindústrias, encerra neste sábado. São 3.480 metros quadrados com 197 expositores de empreendimentos da agroindústria familiar, flores e artesanato, em 193 estandes. A feira ocorre no Parque de Exposições, em Rincão Del Rey, município de Rio Pardo, das 8h às 18h, com entrada gratuita. O pavilhão arrecadou R$ 617.311,66 nos dois primeiros dias. Promovida pela Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), a Expoagro Afubra, que acontece desde 2001, teve aporte de R$ 170 mil da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) para a feira dos agricultores familiares inscritos no Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf). "É uma satisfação para a Secretaria da Agricultura poder apoiar espaços como esses e ajudar a gerar boas oportunidades de negócios para os empreendimentos familiares”, afirma a secretária Silvana Covatti.