Marchas pelo clima são realizadas em todos os continentes

Após uma pausa de dois anos por conta da pandemia, jovens voltaram a tomar as ruas nesta sexta-feira (25) para pressionar os líderes globais a tomarem atitudes para enfrentar a crise climática. Marchas foram realizadas em todos os continentes: na Europa, um jovem segurava um cartaz no qual se lê "Não há crescimento infinito em um mundo finito" (foto), em Paris; na Oceania, centenas de crianças em idade escolar se reuniram do lado de fora da residência oficial do primeiro-ministro australiano Scott Morrison para exigir ações contra o aquecimento global; na Ásia, estudantes protestaram do lado de fora de um banco de investimentos de Tóquio; além desses, cerca de 700 outros protestos estavam planejados para esta sexta, segundo a Fridays for Future - organização juvenil de greve climática que surgiu da greve escolar de Greta Thunberg e da vigília no parlamento sueco em 2018.