Ex-prefeitos são homenageados nos 250 anos de Porto Alegre

Em um evento alusivo aos 250 anos de Porto Alegre, comemorados neste sábado (26), os nove ex-prefeitos vivos da Capital foram homenageados na manhã desta sexta-feira (25), no Paço Municipal. O encontro foi conduzido pelo prefeito Sebastião Melo (MDB), e teve como ponto alto a entrega de uma placa alusiva aos 250 anos da cidade e uma gravura da artista Cylene Dallegrave. Compareceram à cerimônia sete ex-prefeitos: Guilherme Socias Villela, João Dib, Olívio Dutra, Raul Pont, José Fogaça, José Fortunati e Nelson Marchezan Júnior. Por motivo de saúde, Alceu Collares foi representado pela esposa Neuza Canabarro. Tarso Genro também foi convidado, mas não compareceu. Após a solenidade, foi realizada a foto oficial na escadaria do Paço Municipal (foto), e os prefeitos puderam acompanhar, na Praça Montevideo, uma apresentação da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul.