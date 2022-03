Judocas olímpicas dão aula especial a crianças de projeto social em Porto Alegre

Um grupo de crianças no Centro Social Marista Irmão Antônio Bortolini, do Loteamento Santa Terezinha, de Porto Alegre, recebeu uma visita especial na última terça-feira (22), como forma de incentivo para se dedicarem ao judô. As atletas Ketleyn Quadros, primeira mulher brasileira a ganhar uma medalha olímpica em esportes individuais; Mayra Aguiar, judoca com o maior número de medalhas olímpicas da história do Brasil; e a atleta paralímpica Cristina Mazuhy Xerxenesky foram para o tatame com a turma do projeto Mover, do Instituto Moinhos Social durante a aula inaugural do projeto. Emocionadas, as crianças ficaram muito felizes de estar junto de suas referências no esporte, e inclusive puderam experimentar o peso de uma medalha no peito para dar mais incentivo aos sonhos de cada uma. A iniciativa conta com a parceria da Sogipa e apoio do Grêmio Náutico União. São duas turmas com 15 vagas e todos os materiais serão oferecidos pelo Instituto com o apoio de doadores e de empresas parceiras.