Milhares de argentinos vão às ruas homenagear desaparecidos durante ditadura militar

Com atos oficiais e mobilizações por todo o país, milhares de argentinos tomaram as ruas nesta quinta-feira (24), feriado designado como o Dia da Memória da Verdade e da Justiça. A data rememora o golpe de Estado de 1976, que desencadeou sete anos de ditadura militar, período que a maioria dos argentinos chama, hoje, de terrorismo de Estado. Na foto, está Adelina Lara Molina membro da organização Madres de Plaza de Mayo Direitos Humanos, ao lado de uma grande faixa com rostos de desaparecidos durante os anos de ditadura. Organizações de direitos humanos estimam que 30 mil pessoas desapareceram durante o regime militar de direita, acusadas de serem simpatizantes da esquerda ou consideradas 'subversivas'. Além de homenagear os que sofreram com a ditadura, os manifestantes cobram a validade dos diferentes julgamentos de repressores, que ainda estão em andamento.