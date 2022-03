Programação da Páscoa em Gramado começa nesta sexta-feira

Com mais de 100 apresentações gratuitas, a 7ª Páscoa em Gramado – Gramado Aleluia começa nesta sexta-feira (25), às 17h, na Rua Coberta. Uma apresentação da Orquestra de Violões de Gramado marcará a abertura oficial das atividades. Após dois anos de atividades restritas por conta da pandemia de Covid-19, a cidade da Serra gaúcha planeja receber cerca de 300 mil visitantes no evento, que se estende até 17 de abril. O setor chocolateiro está otimista com a retomada do evento. Conforme estimativa da Associação da Indústria e Comércio de Chocolates Caseiros de Gramado (Achoco), o crescimento na produção deve atingir 20% em comparação com 2019. Nos dias seguintes, o evento contará com a 1ª Corrida & Caminhada do Coelho, a Parada de Páscoa, o Espaço Kids Criamigos na Rua Coberta, a Vila de Páscoa na praça das Etnias e as procissões religiosas do Gramado Aleluia.