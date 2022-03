Blitz educativa celebra o Dia Mundial da Água em Porto Alegre

Durante a tarde de terça-feira (22), os motoristas e pedestres que circularam na rua 24 de outubro, região onde fica localizado o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), puderam participar de uma blitz educativa em alusão ao Dia Mundial da Água. A atividade de conscientização integra as comemorações da 250ª semana de aniversário de Porto Alegre e a programação dos 60 anos do Dmae e foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. Durante a ação foram exibidos cartazes e distribuídos panfletos com dicas sobre o uso racional da água e cuidados com os esgotos. O Dia Mundial da Água é celebrado há 30 anos pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o intuito de estimular a discussão sobre a conservação e a proteção dos recursos hídricos no mundo, em benefício das futuras gerações.