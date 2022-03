Atentado de Westminster completa cinco anos e vítimas são homenageadas em Londres

Pessoas prestaram homenagens às vítimas do ataque terrorista da ponte de Westminster, que completa cinco anos nesta terça-feira (22). Uma coroa de flores foi colocada na ponte, em frente ao Palácio de Westminster, sede da Câmara do Parlamento e da Câmara dos Lordes, em Londres (foto). Também foi realizado um culto na Igreja de Santa Margarida, na Abadia de Westminster, que contou com a presença do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. O atentado foi feito pelo terrorista britânico Khalid Masood, de 52 anos, que atropelou pedestres na calçada ao longo do lado sul da Ponte de Westminster e da rua da ponte - a Bridge Street - ferindo mais de 50 pessoas, e matando quatro civis. Na sequência, esfaqueou fatalmente o policial desarmado Keith Palmer no pátio do Novo Palácio. Em seguida, o terrorista foi baleado por uma dupla de policiais e morreu no local.