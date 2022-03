Galeria que homenageia poeta Mario Quintana na Trensurb completa 16 anos

A Galeria Mario Quintana da Trensurb, situada no túnel de acesso às plataformas da Estação Mercado, completou 16 anos de atividades nesta segunda-feira (21). Inaugurada no centenário do poeta, a galeria já recebeu mais de 100 exposições realizadas por artistas e fotógrafos consagrados, além de novos talentos. O diretor-presidente da empresa metroviária, Pedro Bisch Neto, destaca: “é com muito orgulho que a Trensurb registra os 16 anos de existência da Galeria Mario Quintana, pois é um desses espaços para o encontro entre os usuários do metrô e a criação artística, nessa passagem muitas vezes rápida até o embarque ou desembarque”. O espaço leva um pouco de cultura às cerca de 25 mil pessoas que atravessam o túnel diariamente. Até o dia 1º de março, a galeria está recebendo a exposição 'As cores que me identificam' (foto), da multiartista Marina Kerber.