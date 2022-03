Prefeitura de Porto Alegre promove encontro para definir estratégias para o South Summit

A Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smedt) promoveu nesta quinta-feira (17) encontro para definir estratégias do South Summit, um dos maiores eventos de inovação do mundo, que acontecerá pela primeira vez no Brasil, tendo a Capital como sede. A gestão municipal busca ainda ações para potencializar o turismo da cidade durante e após o evento. A ação aconteceu no Instituto Caldeira, sede da Smdet, e reuniu mais de 100 pessoas ligados ao setor turístico, além de empreendedores de diversos segmentos econômicos. Os participantes puderam contribuir com sugestões, tirar dúvidas e alinhar ações. Foram apresentadas também algumas plataformas que potencializam o setor e dicas para os estabelecimentos se destacarem, atraírem clientes e gerarem uma experiência diferenciada de consumo. O South Summit acontecerá entre 4 a 6 de maio, no Cais Mauá, e os