Porto Alegre ilumina pontos icônicos e entra no clima de Saint Patrick's Day

Porto Alegre jpa está no clima de Saint Patrick's Day, celebrado nesta quinta-feira (17). Um dos exemplos é a iluminação de locais ícones da arquitetura e patrimônio da cidade, como o Farol Santander (foto). As festividades se concentrarão no 4º Distrito, que terá ruas bloqueadas entre as 17h e a meia-noite para o lazer da data. Em outros bairros da Capital também haverá intervenções pontuais. Considerada a cidade com maior número microcervejarias do Brasil, Porto Alegre tem no St. Patrick's Day uma nova tradição. Além do Farol Santander, também ganharam luzes especiais o Paço Municipal, Theatro São Pedro, barco Cisne Branco, Auditório Araújo Vianna e o Hotel Plaza São Rafael, juntando-se ao movimento greening, uma ação global em que vários pontos turísticos do mundo são iluminados de verde. A Colunalistou os principais eventos inspirados no dia