Trensurb homenageia 250 anos de Porto Alegre com arte em trens e acessos à Estação Mercado

Em alusão aos 250 anos de Porto Alegre, comemorados em 26 de março, a Trensurb adesivou os acessos à Estação Mercado e 40 trens com uma arte que retrata o pôr do sol do Guaíba, símbolo da cidade. A imagem, cedida pelo fotógrafo Valério Ayres, recebeu ainda a logomarca comemorativa (foto) divulgada pela prefeitura da Capital. Nos trens, a arte está destacada na parte frontal dos veículos. No dia do aniversário de dois séculos e meio da cidade, a Trensurb também publicará em suas redes sociais um poema de autoria do assessor da empresa, Élvio Vargas, celebrando a data. Conforme o diretor-presidente da empresa metroviária, Pedro Bisch Neto, “a Trensurb está se somando a esse espírito de revitalização da cidade e comemoração desse importante aniversário.”