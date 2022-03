DMLU realiza ações de limpeza na Vila Ecológica, em Porto Alegre

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb), por meio do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), realizou ações de limpeza na Vila Ecológica, no bairro Cristal, em Porto Alegre. As equipes executaram serviços de varrição e roçada na região, na quinta (10) e sexta-feira (11). Já no sábado (12), um caminhão ficou de plantão para auxiliar no recolhimento de resíduos, e um grupo de três garis realizou a limpeza (foto). Cerca de sete toneladas de materiais foram recolhidos no período. A rotina de retirada de focos crônicos de lixo da localidade ocorre três vezes por semana, nas terças, quintas e sábados. Para o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques, a ação é mais uma tentativa de sensibilizar a população para o descarte correto de resíduos. "Estamos trabalhando a limpeza em lugares críticos da cidade e intensificaremos a fiscalização dos descartes irregulares", disse.