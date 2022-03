Número de refugiados ucranianos passa de três milhões, aponta ONU

Desde ono dia 24 de fevereiro, mais de três milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia. As informações constam no Portal de Dados Operacionais do Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), atualizado diariamente. A maior parte dos refugiados se dirige à Polônia, país vizinho que já recebeu cerca de 1,8 milhão de pessoas. Esse é o caso de uma menininha que foi fotografada em um trem após cruzar a fronteira de Medyka, no sudeste polonês (foto), nessa segunda-feira (14). Segundo a Unicef, 1,4 milhão de menores deixaram o país do leste europeu desde o início do conflito. A cada dia, sete mil crianças ucranianas passam a ser refugiadas, uma a cada segundo. O porta-voz da Unicef, James Elder, afirma que "esse é um fluxo sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial".