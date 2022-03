É Páscoa em Gramado: decoração toma conta da cidade

Entrando no clima do feriado, a decoração para a 7ª edição da Páscoa em Gramado, que ocorre de 25 de março a 17 de abril, começou a ser instalada. Diversas equipes trabalham na ornamentação de ruas, rótulas e praças, e o prazo para a conclusão dos serviços é 20 de março. Segundo a diretora de criação da decoração da Páscoa em Gramado, Cláudia Peressoni, ovos de chocolate, cestas e coelhos gigantes enfeitarão as principais ruas e rótulas da cidade da Serra Gaúcha. “Vamos usar muito material natural como o vime, vitrais nas caixas de ovos e bombons, representando a cidade e lembrando da tradição dos ovos pintados à mão e feitos em família, sempre buscando a verdadeiro sentido Pascal. União, família, amor e, principalmente, alegria”, destaca Cláudia. Além da decoração temática, Gramado receberá mais de 100 apresentações gratuitas em diversos pontos da cidade durante os 24 dias do evento.