Triciclos substituem cavalos e carroças de recicladores em Canoas

A primeira etapa da campanha Canoas do Bem, que substitui carroças e cavalos como tração por triciclos para recicladores se encerrou. Para substituir as carroças, foram entregues dez triciclos a ex-condutores no Centro Social Urbano, no Bairro Mathias Velho. Além dos veículos, o programa fornece ajuda financeira de R$ 300,00, auxílio transporte de R$ 96,00, cestas básicas e cursos de qualificação. Em troca, os contemplados precisam entregar a carroça e o animal. O condutor que descumprir a lei poderá ser multado e ter o animal e a carroça apreendidos., o programa tem o objetivo de promover a inclusão social, geração de renda e a proteção animal. As inscrições para a segunda etapa da campanha estão abertas. Para mais informações, deve-se entrar em contato com o número (51) 3199-1519.