Porto Alegre realiza campanha de saúde alusiva ao mês da mulher

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoveu, a ação “Comemorando o Bem-estar das Mulheres”, para marcar o mês da mulher e em comemoração aos 250 anos da capital gaúcha, que serão celebrados em 26 de março. O evento foi realizado no Parque Farroupilha (Redenção) no sábado (12). Durante a programação, o público pôde participar de aulas de alongamento, atividades físicas, dançaterapia. Quem esteve no local também teve acesso à vacinação na unidade móvel, onde foram aplicadas doses de imunizantes contra Covid-19, e a testes de HIV, sífilis e hepatites B e C no ônibus "Fique Sabendo". Próximo do Monumento ao Expedicionário, foram realizadas práticas integrativas e complementares em saúde e o público conferiu ainda uma exposição de plantas medicinais, com a distribuição de mais de 150 exemplares.